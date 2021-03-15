Главный санврач Украины заразился коронавирусом после прививки AstraZeneca

«Попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован. Как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22-го по 90-й день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением», — сообщил главный санитарный врач.

Ляшко считает, что благодаря вакцинации болезнь пройдет без осложнений. Медик добавил, что находится на больничном.

Между тем, в Норвегии врач скончался после вакцинации препаратом AstraZeneca, сообщает телеканал «360». Ранее медика госпитализировали с необычной комбинацией низкого числа тромбоцитов, тромбов в сосудах и кровоизлияний.

