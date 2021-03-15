Один из медиков в Норвегии умер после вакцинации препаратом AstraZeneca

Умер один из трех медиков в Норвегии, ранее госпитализированный после вакцинации против коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, сообщает ТАСС.

Врачи были госпитализированы в субботу, у них начали образовываться тромбы.

Как сообщалось ранее, власти Нидерландов решили приостановить на две недели использование вакцины от COVID-19 от компании AstraZeneca.

Также и национальный консультативный совет по иммунизации Ирландии призывает временно прекратить использование в стране британо-шведской вакцины AstraZeneca от коронавируса. Рекомендация сделана на фоне возникновения нарушения свертываемости крови у взрослых после прививки.

Как сообщает RT, Германия также приостановила применение вакцины AstraZeneca.

Ранее глава отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» настороженно отозвался о побочных эффектах зарубежной вакцины. По его словам, риски, связанные с образованием тромбов, представляют серьезную опасность для использующих препарат граждан.

