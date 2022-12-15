Главный санитарный врач Москвы: Ношение масок имеет рекомендательный характер

По ее словам, маски носить рекомендуется, в частности, сотрудникам медицинских организаций, социальных служб и торговых предприятий. При этом Андреева отметила, что ситуация с гриппом в Москве непростая, однако пик заболеваемости пройден.



Ранее, 15 декабря, в пресс-службе столичного департамента здравоохранения сообщили, что в Москве наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

