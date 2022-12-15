Главный санитарный врач Москвы: Ношение масок имеет рекомендательный характер
Масочный режим в Москве не вводится, он носит рекомендательный характер в местах массового пребывания людей. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Москвы Елена Андреева в интервью телеканалу «Москва-24».
По ее словам, маски носить рекомендуется, в частности, сотрудникам медицинских организаций, социальных служб и торговых предприятий. При этом Андреева отметила, что ситуация с гриппом в Москве непростая, однако пик заболеваемости пройден.
Ранее, 15 декабря, в пресс-службе столичного департамента здравоохранения сообщили, что в Москве наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru