Главный санитарный врач Москвы: Ношение масок имеет рекомендательный характер

Масочный режим в Москве не вводится, он носит рекомендательный характер в местах массового пребывания людей. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Москвы Елена Андреева в интервью телеканалу «Москва-24».

«Маски и дистанционка»: Россиян предупредили об эпидемии гриппа

По ее словам, маски носить рекомендуется, в частности, сотрудникам медицинских организаций, социальных служб и торговых предприятий. При этом Андреева отметила, что ситуация с гриппом в Москве непростая, однако пик заболеваемости пройден.

Ранее, 15 декабря, в пресс-службе столичного департамента здравоохранения сообщили, что в Москве наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияМоскваГрипп
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры