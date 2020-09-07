СМИ сообщили о проблемах с продажей в РФ импортного алкоголя

Новый закон о «Виноградарстве и виноделии в РФ», вступивший в силу 26 июня 2020 года, вынудил российские магазины отказывать поставщикам импортного алкоголя. Новая норма обязывает производителей алкогольных напитков указывать на этикетке место происхождения и год урожая винограда, и этому правилу соответствует не вся ввозимая продукция, пишет РБК.

Как утверждает представитель крупного поставщика алкоголя Simple, в части маркировки закон не учитывает особенности процессов производства. Проблема затрагивает коньяки, некоторые виды столовых вин и шампанского. Коньяк - результат купажа дистиллятов различной выдержки, и перечень дистиллятов может различаться для разных партий одного бренда. Шампанское может представлять собой смесь различных винтажей, которые не всегда разглашаются. В некоторых винах тоже могут быть смешаны материалы из разных регионов или разных урожаев.

В то же время есть мнение, что зарубежные производители в состоянии выполнить требования российского закона. «Конечно, это дополнительная работа, но закон есть закон, напишите три года урожая и четыре сорта винограда, если необходимо», - заявил президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.

