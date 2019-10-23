Психолог: Детское шампанское приводит к наркомании

«Я склонен согласиться с Брюном. Это всё-таки модель, формируется привычка в юном возрасте таким образом вести себя за столом на праздниках. А дальше эта модель просто заменяется бутылкой, и человек по сути уже не имеет выбора вести себя как-то по-другому. Но тут важно не только это, но и пример родителей. Есть ли детское шампанское – не так важно, если родители бухают или просто выпивают и опять не показывают ребёнку другой модели. Но если родители ведут здоровый образ жизни или хотя бы не употребляют при детях алкоголь, тогда у ребёнка больше шансов, даже если он видит, как его ровесники пьют детское шампанское», - объяснил психолог.

По его словам даже минимальное употребление алкоголя является зависимостью и вредит человеку.

«Если залезть в любой психиатрический справочник, изданный до перестройки, то там черным по белому написано, что алкоголик – это человек, который употребляет алкоголь. Всё остальное – это стадии алкоголизма. Часть людей остается на первой стадии, когда алкоголь не влияет на жизнь, навсегда. А часть людей переходит на вторую стадию, когда появляются социальные проблемы и первые звоночки по здоровью. А ещё часть переходит на третью, где появляются запои, личностная деградация. И никто не знает, почему кто-то остаётся на первой стадии, а кто-то идёт дальше. Поэтому лучше не пить вообще. Алкоголь – это наркотик. Легализованный, бытовой, но такой же наркотик, как опиаты. А люди, потребляющие наркотик, постепенно сдвигаются в сторону усугубления зависимости. Уже неважно, какой наркотик ты употребляешь, первый раз употребил – всё, уже происходит биохимическое изменение, не говоря уже о психологическом», - подчеркнул Хорс.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко подверг жёсткой критике эксперта Министерства здравоохранения, который заявил, что можно употреблять алкоголь 5 дней в неделю.

