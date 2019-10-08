Главный нарколог Минздрава: Алкоголь выкашивает малые народы России

Чукотка стала лидером среди российских регионов по количеству смертей, связанных с употреблением алкоголя. Согласно статистике, каждая девятая смерть в автономном округе – на совести «зеленого змия». На втором месте Магаданская область, замыкает первую тройку - Ивановская область.

Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн в эфире НСН заявил, что проблема алкоголизма среди малых народов является катастрофической не только на Чукотке, но и в целом в Сибири и на Дальнем Востоке.

«В холодных регионах больше пьют. Потом идет повышение смертности за счет малочисленных народов Сибири и Дальнего Востока, они генетически плохо переносят алкоголь, смертность среди них выше», - сказал он.