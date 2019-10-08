Главный нарколог Минздрава: Алкоголь выкашивает малые народы России

8 октября 201913:05

Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн объяснил в эфире НСН, что значимую роль в высокой смертности от алкоголя на Дальнем Востоке и в Сибири играют малые народы.

Чукотка стала лидером среди российских регионов по количеству смертей, связанных с употреблением алкоголя. Согласно статистике, каждая девятая смерть в автономном округе – на совести «зеленого змия». На втором месте Магаданская область, замыкает первую тройку - Ивановская область.

Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн в эфире НСН заявил, что проблема алкоголизма среди малых народов является катастрофической не только на Чукотке, но и в целом в Сибири и на Дальнем Востоке.

«В холодных регионах больше пьют. Потом идет повышение смертности за счет малочисленных народов Сибири и Дальнего Востока, они генетически плохо переносят алкоголь, смертность среди них выше», - сказал он.

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При этом собеседник НСН заявил, что дело не в контрафактном алкоголе.

«Я не думаю, что это (контрафакт) сильно влияет. Скорее всего, это какие-то косвенные смерти от ассоциированных заболеваний. При суррогатном некачественном алкоголе чаще будут возникать циррозы печени или сердечно-сосудистые расстройства», - заключил Брюн.

Ранее врач-нарколог Руслан Исаев в эфире НСН связал высокую смертность от алкоголизма на Дальнем Востоке с климатом и социально-экономическими аспектами, что провоцирует людей на употребление спиртных напитков.

Согласно статистике Росстата, в результате употребления алкоголя в 2018 году скончались 48 тысяч человек, что составляет 2,6% от числа умерших.

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