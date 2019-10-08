Главный нарколог Минздрава: Алкоголь выкашивает малые народы России
Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн объяснил в эфире НСН, что значимую роль в высокой смертности от алкоголя на Дальнем Востоке и в Сибири играют малые народы.
Чукотка стала лидером среди российских регионов по количеству смертей, связанных с употреблением алкоголя. Согласно статистике, каждая девятая смерть в автономном округе – на совести «зеленого змия». На втором месте Магаданская область, замыкает первую тройку - Ивановская область.
Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн в эфире НСН заявил, что проблема алкоголизма среди малых народов является катастрофической не только на Чукотке, но и в целом в Сибири и на Дальнем Востоке.
«В холодных регионах больше пьют. Потом идет повышение смертности за счет малочисленных народов Сибири и Дальнего Востока, они генетически плохо переносят алкоголь, смертность среди них выше», - сказал он.
При этом собеседник НСН заявил, что дело не в контрафактном алкоголе.
«Я не думаю, что это (контрафакт) сильно влияет. Скорее всего, это какие-то косвенные смерти от ассоциированных заболеваний. При суррогатном некачественном алкоголе чаще будут возникать циррозы печени или сердечно-сосудистые расстройства», - заключил Брюн.
Ранее врач-нарколог Руслан Исаев в эфире НСН связал высокую смертность от алкоголизма на Дальнем Востоке с климатом и социально-экономическими аспектами, что провоцирует людей на употребление спиртных напитков.
Согласно статистике Росстата, в результате употребления алкоголя в 2018 году скончались 48 тысяч человек, что составляет 2,6% от числа умерших.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Подросток в Москве торговал запчастями от каршерингового авто
- Туалеты на вокзалах станут бесплатными с 2020 года
- Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
- Лукашенко признал ситуацию в Донбассе конфликтом Украины и РФ
- В павильонах «Здоровая Москва» обследовались 430 тысяч москвичей