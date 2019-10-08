Чукотка стала лидером по числу смертей от алкоголя

8 октября 201908:11

В 2018 году в России в результате злоупотребления алкоголем скончались 48 тысяч человек, сообщает РБК.

По данным издания, на алкоголь приходится 4-5% всех смертей мужчин в возрасте от 20 лет, тогда как у женщин этот показатель – 1,5%.

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Абсолютным лидером по смертности из-за алкоголя стала Чукотка. Только официально каждый девятый житель региона скончался из-за «зеленого змия». Следом идет Магаданская область замыкает первую тройку Ивановская область.

Ранее Минздрав России сообщил о снижении смертности в стране за первые восемь месяцев 2019 года на 3,1% по сравнению с прошлым годом. Также в ведомстве отметили, что число зарегистрированных алкоголиков за десять лет снизилось примерно в два раза, сообщает РИА ФАН.

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ФОТО: pixabay.com
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