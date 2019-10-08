Чукотка стала лидером по числу смертей от алкоголя

В 2018 году в России в результате злоупотребления алкоголем скончались 48 тысяч человек, сообщает РБК.

По данным издания, на алкоголь приходится 4-5% всех смертей мужчин в возрасте от 20 лет, тогда как у женщин этот показатель – 1,5%.