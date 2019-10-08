Чукотка стала лидером по числу смертей от алкоголя
В 2018 году в России в результате злоупотребления алкоголем скончались 48 тысяч человек, сообщает РБК.
По данным издания, на алкоголь приходится 4-5% всех смертей мужчин в возрасте от 20 лет, тогда как у женщин этот показатель – 1,5%.
Абсолютным лидером по смертности из-за алкоголя стала Чукотка. Только официально каждый девятый житель региона скончался из-за «зеленого змия». Следом идет Магаданская область замыкает первую тройку Ивановская область.
Ранее Минздрав России сообщил о снижении смертности в стране за первые восемь месяцев 2019 года на 3,1% по сравнению с прошлым годом. Также в ведомстве отметили, что число зарегистрированных алкоголиков за десять лет снизилось примерно в два раза, сообщает РИА ФАН.
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