Главный кадровик Минобороны обжаловал арест по делу о взятке
Начальник главного управления кадров министерства обороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов обжаловал свой арест, передает ТАСС.
Напомним, Кузнецова арестовали по делу о получении взятки в особо крупном размере. При обыске места жительства чиновника следователи обнаружили больше 100 миллионов рублей, коллекционные часы, золотые монеты и другие предметы роскоши. Чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.
Также по данному уголовному делу столичный суд отправил в СИЗО Леву Мартиросяна. По предварительным данным, именно этот человек дал Кузнецову взятку.
С 2010 по 2023 годы Кузнецов занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. На должность начальника Главного управления кадров МО РФ его назначили в мае 2023 года, передает RT.
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