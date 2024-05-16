Главный кадровик Минобороны обжаловал арест по делу о взятке

Напомним, Кузнецова арестовали по делу о получении взятки в особо крупном размере. При обыске места жительства чиновника следователи обнаружили больше 100 миллионов рублей, коллекционные часы, золотые монеты и другие предметы роскоши. Чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Также по данному уголовному делу столичный суд отправил в СИЗО Леву Мартиросяна. По предварительным данным, именно этот человек дал Кузнецову взятку.

С 2010 по 2023 годы Кузнецов занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. На должность начальника Главного управления кадров МО РФ его назначили в мае 2023 года, передает RT.

