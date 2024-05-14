Суд арестовал фигуранта по делу о взятке кадровику Минобороны Кузнецову

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении начальника управления кадров Министерства обороны России Юрия Кузнецова 14 мая.

Следователи подозревают Кузнецова в получении взятки в особо крупном размере. При обыске места жительства чиновника следователи обнаружили больше 100 миллионов рублей, коллекционные часы, золотые монеты и другие предметы роскоши.

С 2010 по 2023 годы Кузнецов занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. На должность начальника Главного управления кадров МО РФ его назначили в мае 2023 года, передает «Радиоточка НСН».

