Суд арестовал фигуранта по делу о взятке кадровику Минобороны Кузнецову
Басманный суд Москвы арестовал до 12 июля Леву Мартиросяна, проходящего по уголовному делу начальника управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова, сообщили в пресс-службе суда.
Кузнецов был лично знаком с арестованным фигурантом по службе и брал взятки за покровительство, передает ТАСС.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении начальника управления кадров Министерства обороны России Юрия Кузнецова 14 мая.
Следователи подозревают Кузнецова в получении взятки в особо крупном размере. При обыске места жительства чиновника следователи обнаружили больше 100 миллионов рублей, коллекционные часы, золотые монеты и другие предметы роскоши.
С 2010 по 2023 годы Кузнецов занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. На должность начальника Главного управления кадров МО РФ его назначили в мае 2023 года, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд арестовал фигуранта по делу о взятке кадровику Минобороны Кузнецову
- СМИ: Правительство согласовало снятие ограничений на экспорт бензина
- МВД Франции: Эстафету олимпийского огня пытались сорвать 32 раза
- «Вторичное отношение»: Почему сотрудники полиции уходят из профессии
- Отказавший ХК «Сибирь» Гатиятулин возглавил казанский «АК Барс»
- Lamborghini выпустила виниловый проигрыватель и пластинки
- Мосгорсуд оставил под стражей экс-директора «Росатома» Сахарова
- Беглов: В Петербурге отменят плату за государственные детсады
- Опрос: Всего 7% россиян не испытывают стресса на работе
- Беглов предложил запретить самокатам ездить по тротуарам в Петербурге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru