Глава МИД Германии выразил сожаление из-за закрытия в РФ Института Гете

Объявленное Россией закрытие отделений Института Гёте вызывает сожаление. Как пишет RT, об этом заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль.

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По его словам, Институт «ежедневно вносит ценный вклад в развитие позитивных культурных связей и соцобмена» между Берлином и Москвой.

«Объявленная сейчас мера... ещё больше ухудшает наши отношения», - добавил министр.

Ранее глава МИД РФ России Сергей Лавров заявил, что в ответ на закрытие российского генконсульства в Бонне и Русского дома в Берлине будут закрыты отделения Института Гёте в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: pixabay.com
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