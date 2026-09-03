Глава МИД Германии выразил сожаление из-за закрытия в РФ Института Гете

По его словам, Институт «ежедневно вносит ценный вклад в развитие позитивных культурных связей и соцобмена» между Берлином и Москвой.

«Объявленная сейчас мера... ещё больше ухудшает наши отношения», - добавил министр.

Ранее глава МИД РФ России Сергей Лавров заявил, что в ответ на закрытие российского генконсульства в Бонне и Русского дома в Берлине будут закрыты отделения Института Гёте в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».