Глава МИД Германии выразил сожаление из-за закрытия в РФ Института Гете
Объявленное Россией закрытие отделений Института Гёте вызывает сожаление. Как пишет RT, об этом заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль.
По его словам, Институт «ежедневно вносит ценный вклад в развитие позитивных культурных связей и соцобмена» между Берлином и Москвой.
«Объявленная сейчас мера... ещё больше ухудшает наши отношения», - добавил министр.
Ранее глава МИД РФ России Сергей Лавров заявил, что в ответ на закрытие российского генконсульства в Бонне и Русского дома в Берлине будут закрыты отделения Института Гёте в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Адмирал Комоедов пригрозил Норвегии блокадой Шпицбергена
- ВС России поразили в Черном море корабли с грузами для ВСУ
- Путин: ВС РФ каждый день идут вперёд на всех участках фронта в зоне СВО
- Эскалация и провокация: Как Россия ответит на арест Норвегией судна «Профессор Молчанов»
- Глава МИД Германии выразил сожаление из-за закрытия в РФ Института Гете
- СМИ: В Саратовской области совершили покушение на офицера ВКС России
- Сын Высоцкого опроверг слухи о продаже квартиры отца
- «Ростех» анонсировал семейство стелс-беспилотников для истребителей Су-57Э
- В Белоруссии запретили продавать армянский коньяк
- Неразбериху с концертом Канье Уэста объяснили «наивностью» Say Agency