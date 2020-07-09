Главный инфекционист США предсказал усиление пандемии COVID-19

Мир находится на начальном этапе пандемии COVID-19. С таким громким заявленимем выступил главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США Энтони Фаучи. Об этом он рассказал в беседе с изданием Corriere Della Sera. Специалист обратил внимание на то, что сейчас крупные вспышки коронавирусной инфекции наблюдаются в Бразилии, ЮАР и Азии, отмечает RT.

«Пока мы в начале глобальной пандемии, которая, очень вероятно, усилится, прежде чем ослабеет», - дал неутешительный прогноз инфекционист.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в мир число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 12 миллионов. Жертвами COVID-19 с начала пандемии стали более 550 тысяч человек по всему миру.