Главный инфекционист США предсказал усиление пандемии COVID-19

Мир находится на начальном этапе пандемии COVID-19. С таким громким заявленимем выступил главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США Энтони Фаучи. Об этом он рассказал в беседе с изданием Corriere Della Sera. Специалист обратил внимание на то, что сейчас крупные вспышки коронавирусной инфекции наблюдаются в Бразилии, ЮАР и Азии, отмечает RT.

«Пока мы в начале глобальной пандемии, которая, очень вероятно, усилится, прежде чем ослабеет», - дал неутешительный прогноз инфекционист.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в мир число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 12 миллионов. Жертвами COVID-19 с начала пандемии стали более 550 тысяч человек по всему миру.

Собянин рассказал о преодолении основных проблем с COVID-19 в Москве

Между тем, накануне глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса нового типа будет добровольной. Соответствующее заявление министр сделал в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Мурашко, каждый россиянин будет сам принимать решение о необходимости вакцинации. При этом, он подчеркнул, что в настоящее время интерес к вакцине «достаточно высокий». В свою очередь, мэр российской столицы Сергей Собянин ранее заявлял, что массовая вакцинация москвичей от COVID-19 может начаться уже в декабре текущего года.


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ФОТО: pixabay.com
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