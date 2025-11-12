Главную новогоднюю елку России нашли в Московской области

Главная новогодняя ёлка России растёт на территории Рузского муниципального округа Подмосковья. Об этом сообщает RT.

В управлении делами президента РФ рассказали, что дерево выбрали из 24 «кандидаток». Его высота составляет 26 метров, обхват ствола - 64 сантиметров, размах нижних ветвей — 11 метров.

«Вековая лесная красавица... отвечает всем историческим стандартам и станет центральным украшением Московского Кремля», - говорится в сообщении.

Ранее большую искусственную елку уже установили в Москве возле главного входа в парк Горького, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
