Главную новогоднюю елку России нашли в Московской области
Главная новогодняя ёлка России растёт на территории Рузского муниципального округа Подмосковья. Об этом сообщает RT.
В управлении делами президента РФ рассказали, что дерево выбрали из 24 «кандидаток». Его высота составляет 26 метров, обхват ствола - 64 сантиметров, размах нижних ветвей — 11 метров.
«Вековая лесная красавица... отвечает всем историческим стандартам и станет центральным украшением Московского Кремля», - говорится в сообщении.
Ранее большую искусственную елку уже установили в Москве возле главного входа в парк Горького, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
