Главную новогоднюю елку России нашли в Московской области

Совфед одобрил закон о снижении возраста уголовной ответственности за диверсии В Новороссийске ограничена подача воды из-за аварии на магистральном водоводе Названы причины, мешающие компаниям перейти на отечественный софт Путин и Токаев посетят Большой театр Фёдор Конюхов отправится на Антарктиду исследовать микропластик в ее водах