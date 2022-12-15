Главную новогоднюю елку доставили в Кремль
15 декабря 202201:27
Главную новогоднюю елку России доставили из Волоколамска в Москву, сообщает «РЕН ТВ».
Грузовик, на котором перевозили дерево, заехала в ворота Кремля. 27-метровый символ Нового года установят на Соборной площади.
В этом году главную новогоднюю ель выбрали в посёлке Чисмена Московской области. Её отобрали среди 60 деревьев — претендентов.
Транспортировка проводится в сопровождении автомобиля ДПС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru