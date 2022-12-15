Главную новогоднюю елку доставили в Кремль

Главную новогоднюю елку России доставили из Волоколамска в Москву, сообщает «РЕН ТВ».

Раскрыты предпочтения россиян по новогодним ёлкам

Грузовик, на котором перевозили дерево, заехала в ворота Кремля. 27-метровый символ Нового года установят на Соборной площади.

В этом году главную новогоднюю ель выбрали в посёлке Чисмена Московской области. Её отобрали среди 60 деревьев — претендентов.

Транспортировка проводится в сопровождении автомобиля ДПС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: пресс-служба губернатора Московской области
ТЕГИ:КремльНовый Год
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