Главную новогоднюю ёлку РФ отправили из Подмосковья в Кремль

Главную новогоднюю ёлку России, спиленную в понедельник под Волоколамском, отправили в Москву на специальном автофургоне. Об этом проинформировала администрация Подмосковья. До конца суток 95-летнее хвойное дерево должно быть доставлено на Соборную площадь Кремля.

Как уточнили в пресс-службе, два дня после операции спиливания ель упаковывали для транспортировки. За руль автофургона сел водитель, наряженный Дедом Морозом. Транспортировка проводится в сопровождении автомобиля ДПС. Скорость строго выдерживается в 50 км/час.

В этом году главную новогоднюю ель выбрали в посёлке Чисмена Московской области. Её отобрали среди 60 деревьев - претендентов. Telegram-канал «Радиоточка НСН» приводит параметры ёлки. Её высота составляет 27 метров, диаметр ствола — 56 сантиметров, размах веток — 10 метров.

