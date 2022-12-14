Раскрыты предпочтения россиян по новогодним ёлкам

Жители России в Новый год, украшающие своё жилище живыми деревьями, предпочитают обычную русскую ель. Эти хвойные хорошо загущены, а также обладают красивой формой, рассказал директор компании «Елки.ру» Владислав Пухарев.

Некоторые россияне на Новый год останавливают свой выбор на пихте Нордмана. Она довольно дорогая, поэтому пользуется меньшим спросом, пояснил эксперт в комментарии изданию «Вечерняя Москва». Жители южных областей страны отдают предпочтение сосне, поскольку она слабо осыпается, несмотря на более тёплый климат.

Плюсы и минусы установки в доме живой елки на Новый год обозначил замглавы Комитета лесного хозяйства Подмосковья Александр Передерий. Среди положительных моментов он назвал аромат хвои, который создаёт новогоднее настроение. Кроме того, после использования живое дерево проще утилизировать, она не нанесёт вреда природе.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на этой неделе в Подмосковье спилили главную ёлку России - в Волоколамском городском округе. Её установят на Соборной площади Кремля.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПраздникНовый ГодЕлки
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