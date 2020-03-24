Три пациента вылечились от коронавируса в Красноярском крае
24 марта 202009:37
Три человека выписываются из больницы в Красноярском крае после лечения от коронавируса. Об этом в своем «Инстаграме» сообщил губернатор региона Александр Усс.
«Подтвердили отрицательный диагноз и полное излечение. Спасибо нашим докторам!» - написал он.
Таким образом, число вылечившихся от коронавируса в России выросло до 20.
По данным на утро 23 марта, в России было зафиксировано 438 случаев заражения коронавирусом Covid-2019, пять из них в Красноярском крае.
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