Главконтроль отменил штраф инвалиду за нарушение самоизоляции
Штраф, который был выписан инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой за нарушение режима самоизоляции, аннулирован. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы, министр правительства столицы Евгений Данчиков.
«С ситуацией со штрафом разобрались. Посмотрели все объективные обоснования, которые были. Штраф сегодня аннулирован, так как режим самоизоляции она не нарушала», - сказал он.
Как ранее сообщалось, в Главконтроле столицы в приоритетном порядке рассмотрели жалобу Карабулатовой - инвалида первой группы, которая была оштрафована за нарушение режима самоизоляции.
Напомним, приложение «Социальный мониторинг» создано для пациентов с COVID-19 и ОРВИ, которые лечатся в домашних условиях. Разработка позволяет москвичам, у которых болезнь протекает в легкой форме, оставаться дома в комфортных условиях и при этом информировать о добросовестном соблюдении карантина.
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