Главконтроль отменил штраф инвалиду за нарушение самоизоляции

«С ситуацией со штрафом разобрались. Посмотрели все объективные обоснования, которые были. Штраф сегодня аннулирован, так как режим самоизоляции она не нарушала», - сказал он.

Как ранее сообщалось, в Главконтроле столицы в приоритетном порядке рассмотрели жалобу Карабулатовой - инвалида первой группы, которая была оштрафована за нарушение режима самоизоляции.

Напомним, приложение «Социальный мониторинг» создано для пациентов с COVID-19 и ОРВИ, которые лечатся в домашних условиях. Разработка позволяет москвичам, у которых болезнь протекает в легкой форме, оставаться дома в комфортных условиях и при этом информировать о добросовестном соблюдении карантина.

