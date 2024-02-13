Главе СКР доложат о ходе дела по отравлению школьников в Москве

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, связанного с отравлением воспитанников школы-интерната при МГУ имени М.В. Ломоносова, сообщает «РЕН ТВ».

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Отмечается, что информация о происшествии получила распространение в медиапространстве. Отравились подростки от 15 до 18 лет. У всех диагностирована кишечная инфекция.

Число госпитализированных воспитанников школы-интернета имени Колмогорова при МГУ увеличилось до 45. Они находятся в состоянии средней тяжести, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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