Главе СКР доложат о ходе дела по отравлению школьников в Москве
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, связанного с отравлением воспитанников школы-интерната при МГУ имени М.В. Ломоносова, сообщает «РЕН ТВ».
Отмечается, что информация о происшествии получила распространение в медиапространстве. Отравились подростки от 15 до 18 лет. У всех диагностирована кишечная инфекция.
Число госпитализированных воспитанников школы-интернета имени Колмогорова при МГУ увеличилось до 45. Они находятся в состоянии средней тяжести, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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