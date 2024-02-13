Главе СКР доложат о ходе дела по отравлению школьников в Москве

Отмечается, что информация о происшествии получила распространение в медиапространстве. Отравились подростки от 15 до 18 лет. У всех диагностирована кишечная инфекция.

Число госпитализированных воспитанников школы-интернета имени Колмогорова при МГУ увеличилось до 45. Они находятся в состоянии средней тяжести, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

