Число госпитализированных учеников школы при МГУ увеличилось до 45
Число госпитализированных воспитанников школы-интернета имени Колмогорова при МГУ увеличилось до 45, передает ТАСС со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка в Москве Ольгу Ярославскую.
У госпитализированных выявили острую кишечную инфекцию. Они находятся в состоянии средней тяжести. Угрозы жизни детей нет.
Накануне столичное управление Роспотребнадзора начало проверку по факту выявления в школе-интернете острой кишечной инфекции. Изначально сообщалось о пяти госпитализированных.
Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после массового отравления посетителей кафе в Казбековском районе Дагестана, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru