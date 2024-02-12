Число госпитализированных учеников школы при МГУ увеличилось до 45

Число госпитализированных воспитанников школы-интернета имени Колмогорова при МГУ увеличилось до 45, передает ТАСС со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка в Москве Ольгу Ярославскую.

В Приморье возбудили дело из-за массового отравления посетителей кафе

У госпитализированных выявили острую кишечную инфекцию. Они находятся в состоянии средней тяжести. Угрозы жизни детей нет.

Накануне столичное управление Роспотребнадзора начало проверку по факту выявления в школе-интернете острой кишечной инфекции. Изначально сообщалось о пяти госпитализированных.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после массового отравления посетителей кафе в Казбековском районе Дагестана, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ГоспитализацияШколыМГУ

Горячие новости

Все новости

партнеры