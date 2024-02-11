В Приморье возбудили дело из-за массового отравления посетителей кафе

К концу 2024 года 100% справок, льгот и пособий можно будет получать в РФ онлайн

В РФ удалось снизить объемы выбросов от производства более чем на 13%

В Финляндии проходит второй тур президентских выборов

Илон Маск призвал Запад прекратить конфликт на Украине

В ближайшее время шоколад в РФ подорожает примерно на 30%