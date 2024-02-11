В Приморье возбудили дело из-за массового отравления посетителей кафе

После отравления едой 22-ух посетителей кафе в Дальнереченске Приморья возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в Telegram-канале СУСК по региону.

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По данным прокуратуры Приморья, в период с 5 по 10 февраля 22 человека обратились с признаками острого отравления едой в Дальнереченскую центральную городскую больницу. В связи с инцидентом началась проверка.

«С признаками острой кишечной инфекции... госпитализированы 22 посетителя кафе... Следственными органами... возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по... части 1 статьи 238 УК РФ», – сообщили в СУСК Приморья.

Ранее более 270 человек отравились едой из доставки в Санкт-Петербурге, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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