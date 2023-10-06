Сыну Кадырова Адаму присвоили звание Герой Чечни

Сыну Рамзана Кадырова 15-летнему Адаму присвоили звание Герой Чечни. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы от республики Адам Делимханов.

Instagram заблокировал страницу сына Кадырова Адама

«С самых юных лет он проявлял лидерские и организаторские качества, всегда стремился к собственному развитию и никогда не тратил время понапрасну», - написал парламентарий.

Среди заслуг сына Кадырова депутат назвал знание наизусть Корана, успехи в изучении наук и языков, победу в чемпионате по тактической стрельбе и в соревнованиях по смешанным единоборствам.

Рамзан Кадыров 25 сентября опубликовал в своем Telegram-канале видео, где Адам избивает волгоградца Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана. Политик одобрил поступок отпрыска, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Адам Делимханов
ТЕГИ:ИзбиениеРамзан КадыровЧечня

Горячие новости

Все новости

партнеры