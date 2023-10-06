Сыну Кадырова Адаму присвоили звание Герой Чечни

«С самых юных лет он проявлял лидерские и организаторские качества, всегда стремился к собственному развитию и никогда не тратил время понапрасну», - написал парламентарий.

Среди заслуг сына Кадырова депутат назвал знание наизусть Корана, успехи в изучении наук и языков, победу в чемпионате по тактической стрельбе и в соревнованиях по смешанным единоборствам.

Рамзан Кадыров 25 сентября опубликовал в своем Telegram-канале видео, где Адам избивает волгоградца Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана. Политик одобрил поступок отпрыска, напоминает «Радиоточка НСН».

