Сыну Кадырова Адаму присвоили звание Герой Чечни
Сыну Рамзана Кадырова 15-летнему Адаму присвоили звание Герой Чечни. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы от республики Адам Делимханов.
«С самых юных лет он проявлял лидерские и организаторские качества, всегда стремился к собственному развитию и никогда не тратил время понапрасну», - написал парламентарий.
Среди заслуг сына Кадырова депутат назвал знание наизусть Корана, успехи в изучении наук и языков, победу в чемпионате по тактической стрельбе и в соревнованиях по смешанным единоборствам.
Рамзан Кадыров 25 сентября опубликовал в своем Telegram-канале видео, где Адам избивает волгоградца Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана. Политик одобрил поступок отпрыска, напоминает «Радиоточка НСН».
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