Пользователи маркетплейса купили больше 1000 автомобилей с помощью портала, заявила в интервью спецкору НСН основатель Wildberries Татьяна Ким.

В преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Wildberries анонсировал начало продаж недвижимости на своей платформе. Маркетплейс уже начал торговать автомобилями, а пользователи стали активно этим пользоваться, отметила Татьяна Ким.