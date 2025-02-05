Wildberries начнет оказывать образовательные услуги

Wildberries и Russ приступили к созданию образовательной платформы, сообщила основательница Wildberries Татьяна Ким в своем Telegram-канале.

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В качестве её основных направлений она назвала подготовку IT-кадров, подготовку цифровых сервисов для онлайн-образования, а также развитие предпринимательства.

Ким также анонсировала разработку флагманской программы обучения «Мастер интеллектуального предпринимательства», что должно стать аналогом МВА для предпринимателей.

Ранее Wildberries запустил возможность заказа рецептурных препаратов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН / Светлана Ключкина
ТЕГИ:It-специалистыПредпринимательствоОбразованиемаркетплейс

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