Wildberries начнет оказывать образовательные услуги
Wildberries и Russ приступили к созданию образовательной платформы, сообщила основательница Wildberries Татьяна Ким в своем Telegram-канале.
В качестве её основных направлений она назвала подготовку IT-кадров, подготовку цифровых сервисов для онлайн-образования, а также развитие предпринимательства.
Ким также анонсировала разработку флагманской программы обучения «Мастер интеллектуального предпринимательства», что должно стать аналогом МВА для предпринимателей.
Ранее Wildberries запустил возможность заказа рецептурных препаратов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru