«Эксперты Путина» не следят за изменениями его рейтинга
Глава совета ЭИСИ заявил в эфире НСН, что не видит смысла в изменениях уровня одобрения работы президента на менее, чем 10%.
В июне большая доля россиян одобряла деятельность главы государства, чем весной. Об этом свидетельствуют данные опроса Левада-центра. Социологи выяснили, что в прошлом месяце 68 процентов граждан РФ одобрили работу Владимира Путина, в то время как в мае таких было 66 процентов. Отмечается, что с января доля россиян, одобряющих деятельность президента, увеличилась на 4 процента.
Не стоящими внимания такие изменения назвал в эфире НСН глава совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов.
«Я, честно говоря, не большой поклонник этих социологических движений в пределах статистической погрешности. Я считаю, что странная история за этим напряженно следить. Изменение рейтинга — это двузначное количество, десять [процентов] и более. А то, что нам еженедельно сообщают то, что рейтинг упал, рейтинг поднялся, мне кажется, достаточно искусственный интерес. Имеет смысл обсуждать долгосрочные тренды и значимые какие-то изменения, а социологи нам предлагают в еженедельном режиме, процент туда, процент сюда и предлагают увидеть в этом какую-то тенденцию. Нет, тенденция это все-таки по определению другая история», — сказал эксперт.
Отметим, что экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ), учрежденный в 2017 году, по информации ряда источников, выполняет функции «экспертной площадки» для нынешней Администрации президента РФ.
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