Глава ВЦИОМ: Желание эмигрировать у молодежи снизилось за последние два года
Желание переехать в другую страну снизилось у молодых людей в России за последние два года. Об этом заявил гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров на лекции в рамках Международной выставки-форума «Россия».
«В самой молодой когорте 18% хотели бы переехать за рубеж, в группе постарше - 15%», - сказал он.
По словам Федорова, небольшие цифры связаны с тем, мир за рубежом кажется молодым людям «уже не таким приветливым, комфортным и безопасным, как раньше». Он отметил, что сегодня зарубежье скорее воспринимается с осторожностью.
Ранее опрос ВЦИОМ показал, что каждый второй гражданин считает Россию великой державой. При этом 30% опрошенных считают, что страна станет великой державой, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru