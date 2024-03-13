Глава ВЦИОМ: Желание эмигрировать у молодежи снизилось за последние два года

«В самой молодой когорте 18% хотели бы переехать за рубеж, в группе постарше - 15%», - сказал он.

По словам Федорова, небольшие цифры связаны с тем, мир за рубежом кажется молодым людям «уже не таким приветливым, комфортным и безопасным, как раньше». Он отметил, что сегодня зарубежье скорее воспринимается с осторожностью.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что каждый второй гражданин считает Россию великой державой. При этом 30% опрошенных считают, что страна станет великой державой, передает «Радиоточка НСН».

