ВЦИОМ: 50% жителей России считают страну великой державой
Каждый второй гражданин считает Россию великой державой. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Специалисты организации 26-27 января провели телефонный опрос среди 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Как выяснилось, 50% респондентов назвали Россию великой державой.
«За последние 11 лет доля сторонников этой позиции продемонстрировала пятикратный рост: еще в 2013 году причислить нашу страну к великим державам осмеливался только каждый десятый (10%)», — отмечает ВЦИОМ.
При этом 30% опрошенных считают, что страна станет великой державой. Кроме того, 45% граждан заявили о предсказуемости будущего России. Три четверти (75%) респондентов ожидают перемен к лучшему в стране в ближайшее время. При этом 40% из этой категории россиян полагают, что ситуация в РФ заметно улучшится через 8-10 лет.
Ранее ВЦИОМ выяснил, что 68% россиян поддерживают решение о начале специальной военной операции на Украине, пишет Ura.ru. По мнению 65% опрошенных, СВО проходит успешно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru