ВЦИОМ: 50% жителей России считают страну великой державой

Специалисты организации 26-27 января провели телефонный опрос среди 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Как выяснилось, 50% респондентов назвали Россию великой державой.

«За последние 11 лет доля сторонников этой позиции продемонстрировала пятикратный рост: еще в 2013 году причислить нашу страну к великим державам осмеливался только каждый десятый (10%)», — отмечает ВЦИОМ.

При этом 30% опрошенных считают, что страна станет великой державой. Кроме того, 45% граждан заявили о предсказуемости будущего России. Три четверти (75%) респондентов ожидают перемен к лучшему в стране в ближайшее время. При этом 40% из этой категории россиян полагают, что ситуация в РФ заметно улучшится через 8-10 лет.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что 68% россиян поддерживают решение о начале специальной военной операции на Украине, пишет Ura.ru. По мнению 65% опрошенных, СВО проходит успешно.

