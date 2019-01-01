Глава ВЦИОМ объяснил, почему падает рейтинг Путина

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров заявил, что рейтинг президента России Владимира Путина падает, так как граждане не верят в «не верят в то, что жизнь завтра будет лучше, чем сегодня». Об этом Фёдоров рассказал в ходе программы «Hard Day's Night» на телеканале «Дождь».

Фёдоров подчеркнул, что россияне надеются на рост своих доходов, но при этом не верят в то, что это произойдёт.

«Это людей сильно напрягает, и даже, я бы сказал в каком-то смысле удивляет», — подчеркнул глава ВЦИОМ.

По словам Фёдорова, несмотря на то, что жизнь россиян за последние годы не улучшилась, острая фаза кризиса в экономике страны завершилась в 2016 году.

Фёдоров добавил, что недавняя пенсионная реформа, вызвавшая большой резонанс в обществе, продемонстрировала то, что ожидания россиян о росте зарплат, улучшении качества образования и медицины оказались перечеркнуты.

«Нам показали — нет, в будущем мы просто будем больше работать за те же деньги. Мы назвали это «эффектом черных очков», которые наши соотечественники надели тогда и с тех пор не снимают», — отметил Фёдоров.

Напомним, на днях ВЦИОМ обнародовал результаты социологического опроса, согласно которому рейтинг доверия российскому президенту упал до минимума за 13 лет, пишет Ura.ru.

Ранее экономист Михаил Делягин в интервью НСН назвал причины, по которым россияне начали экономить на еде, медицине и путешествиях.

