Глава ВОЗ выступил за доступ женщин к безопасным абортам

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выступил за доступ женщин в безопасным абортам. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Гебрейесуса, отсутствие у женщин такой возможности ставит жизни под угрозу. Такой позиции придерживается организация, подчеркнул он.

Ранее 24 июня 2022 года американский ВС отменил конституционные гарантии права на аборт, штаты страны будут регулировать этот вопрос самостоятельно. Президент США Джо Байден раскритиковал решение суда, подчеркнув, что оно отбрасывает государство «на 150 лет назад».



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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ВОЗ
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