«На 150 лет назад»: Байден прокомментировал решение Верховного суда об абортах

Президент США Джо Байден выступил с критикой решения Верховного суда об отмене права на аборт. Об этом сообщает ТАСС.

В Техасе запретили аборты

Ранее в пятницу Верховным судом были отменены гарантии федеральной конституционной защиты прав на аборт и разрешено каждому штату решать ограничивать или запрещать аборты.

По словам Байдена, это решение «отбрасывает США на 150 лет назад».

Президент также призвал Конгресс принять федеральный закон о праве на аборт. По мнению Байдена, в ином случае орган потеряет поддержку граждан.



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ФОТО: РИА Новости
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