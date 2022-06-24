«На 150 лет назад»: Байден прокомментировал решение Верховного суда об абортах
Президент США Джо Байден выступил с критикой решения Верховного суда об отмене права на аборт. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее в пятницу Верховным судом были отменены гарантии федеральной конституционной защиты прав на аборт и разрешено каждому штату решать ограничивать или запрещать аборты.
По словам Байдена, это решение «отбрасывает США на 150 лет назад».
Президент также призвал Конгресс принять федеральный закон о праве на аборт. По мнению Байдена, в ином случае орган потеряет поддержку граждан.
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