«На 150 лет назад»: Байден прокомментировал решение Верховного суда об абортах

Ранее в пятницу Верховным судом были отменены гарантии федеральной конституционной защиты прав на аборт и разрешено каждому штату решать ограничивать или запрещать аборты.

По словам Байдена, это решение «отбрасывает США на 150 лет назад».



Президент также призвал Конгресс принять федеральный закон о праве на аборт. По мнению Байдена, в ином случае орган потеряет поддержку граждан.





