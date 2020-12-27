Глава ВОЗ прогнозирует новые пандемии после коронавируса
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус прогнозирует, что после эпидемии COVID-19 начнутся новые пандемии. Об этом он заявил в видеообращении в официальном аккаунте организации на YouTube в честь Международного дня противоэпидемической готовности.
«История говорит нам, что нынешняя пандемия не будет последней и что эпидемии являются жизненной реальностью», — цитирует РИА Новости Гебрейсуса.
Также глава ВОЗ признал большое влияние пандемии не только на здоровье населения земного шара. Он заявил о том, что воздействие коронавируса «имеет далеко идущие последствия для обществ и экономик».
По мнению Гебрейесуса, необходимо учесть уроки из сложившейся ситуации и сделать инвестиции, которые позволят в будущем предотвращать чрезвычайные ситуации.
Ранее вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский в эфире НСН рассказал, когда эпидемия может пойти на спад.
«К весне упадет интерес СМИ к эпидемии, да и темпы заболеваемости будут снижаться. Вакцина может дать коренное изменение ситуации, и неважно, какой это будет из препаратов», - считает он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru