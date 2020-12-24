Биолог не исключила наличие новых штаммов коронавируса в России

Существующие тесты на коронавирyс могут использоваться для выявления новых штаммов инфекции. Об этом в ходе онлайн-сессии сообщил старший эксперт лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Франк Конингс.

По словам эксперта, тесты на антиген, а также молекулярные и экспресс-тесты остаются эффективными для диагностики недавно обнаруженных типов коронавируса.

