Биолог не исключила наличие новых штаммов коронавируса в России

Обнаружение новых вариантов COVID-19 - это рутинный процесс изучения его образцов, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По ее словам, выявление нового штамма в Великобритании и Дании связано с большим количеством проведенных исследований. Как отметила биолог, в России таких исследований мало, поэтому «заразные», новые штаммы не обнаруживают, хотя они «скорее всего» уже есть.

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Существующие тесты на коронавирyс могут использоваться для выявления новых штаммов инфекции. Об этом в ходе онлайн-сессии сообщил старший эксперт лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Франк Конингс.

По словам эксперта, тесты на антиген, а также молекулярные и экспресс-тесты остаются эффективными для диагностики недавно обнаруженных типов коронавируса.

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ФОТО: Centers for Disease Control and Prevention
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