В Тверской области эвакуировали пассажиров ж/д станции Старая Торопа

Пассажиров и персонал железнодорожной станции вблизи населенного пункта Старая Торопа в Тверской области эвакуировали из-за атаки украинских беспилотников на регион. Об этом говорится в Telegram-канале Октябрьской железной дороги.

Отмечается, что эвакуация началась примерно в 02:42 часа ночи. В пресс-службе организации добавили, что пострадавших и повреждений инфраструктуры в результате атаки нет.

При этом известно, что в результате инцидента пассажирский поезд № 63, следовавший по маршруту «Москва – Псков», отправили по другому пути. В связи с этим он задержался примерно на два часа. Задержка состава № 87 «Санкт-Петербург – Смоленск» составляет около часа.