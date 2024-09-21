В Тверской области эвакуировали пассажиров ж/д станции Старая Торопа

Пассажиров и персонал железнодорожной станции вблизи населенного пункта Старая Торопа в Тверской области эвакуировали из-за атаки украинских беспилотников на регион. Об этом говорится в Telegram-канале Октябрьской железной дороги.

Отмечается, что эвакуация началась примерно в 02:42 часа ночи. В пресс-службе организации добавили, что пострадавших и повреждений инфраструктуры в результате атаки нет.

При этом известно, что в результате инцидента пассажирский поезд № 63, следовавший по маршруту «Москва – Псков», отправили по другому пути. В связи с этим он задержался примерно на два часа. Задержка состава № 87 «Санкт-Петербург – Смоленск» составляет около часа.

Пожар в Тихорецке и эвакуация на Ж/Д: ВСУ атаковали Кубань и Тверскую область

Сообщается, что пригородные поезда 6801, 6802 «Ржев – Русаново» ходят по укороченному маршруту.

Ночью 21 сентября ВСУ вновь атаковали беспилотниками Тверскую область, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее RT сообщил, что в результате атаки украинскими дронами по Тверской области 18 сентября в регионе были госпитализированы 13 человек.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Тверская ОбластьВСУБеспилотникиЭвакуацияЖелезная Дорога

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