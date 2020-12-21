Глава центра Гамалеи рассказал о «небольшом секрете» вакцины «Спутник V»
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может храниться в обычном холодильнике при температуре от двух до четырех градусов. Об этом «секрете» в интервью RT рассказал глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.
Он отметил, что уже в течение двух месяцев наблюдения подтверждают, что вакцина «Спутник V» при хранении в обычном холодильнике полностью сохраняет свою эффективность. Разработчик вакцины добавил, что в течение двух месяцев планирует ввести эту информацию в регистрационное удостоверение препарата.
Правительство Казахстана 21 декабря сообщило о старте массового производства вакцины «Спутник V». В кабмине отметили, что планируют начать вакцинацию населения в феврале 2021 года.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,9 млн+29 350 / сут.
Умерли
51 351+493 / сут.
Выздоровели
2,3 млн+19 705 / сут.
- Центр Гамалеи и AstraZeneca заключили меморандум о сотрудничестве по COVID-19
- Песков прокомментировал предложение Дерипаски по санкциям
- Песков опроверг причастность РФ к хакерским атакам на госорганы в США
- Российский фильм «Дылда» стал лучшим по мнению кинокритиков США
- Глава центра Гамалеи рассказал о «небольшом секрете» вакцины «Спутник V»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru