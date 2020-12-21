Глава центра Гамалеи рассказал о «небольшом секрете» вакцины «Спутник V»

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может храниться в обычном холодильнике при температуре от двух до четырех градусов. Об этом «секрете» в интервью RT рассказал глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Он отметил, что уже в течение двух месяцев наблюдения подтверждают, что вакцина «Спутник V» при хранении в обычном холодильнике полностью сохраняет свою эффективность. Разработчик вакцины добавил, что в течение двух месяцев планирует ввести эту информацию в регистрационное удостоверение препарата.

Гинцбург рассказал, сколько будет сохраняться иммунитет к коронавирусу после «лайт-вакцины»

Правительство Казахстана 21 декабря сообщило о старте массового производства вакцины «Спутник V». В кабмине отметили, что планируют начать вакцинацию населения в феврале 2021 года.



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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
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