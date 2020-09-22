Глава Центра Гамалеи рассказал, кому нельзя делать прививку от COVID-19

Прививку от коронавируса нельзя делать тем, кто уже им болеет, пишут РИА Новости со ссылкой на главу Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

Ученый отметил, что вакцина – не лечебный препарат. Однако если человек уже переболел инфекцией и у него появились антитела, то ему можно делать вакцину.

Врач добавил, что перед введением препарата беременным необходимо провести отдельное клиническое исследование. По его словам, люди старше 80 лет могут записываться на вакцинацию, для них нет противопоказаний.

Правила вакцинации. Кто может быть добровольцем?

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал в интервью НСН о других критериях, при наличии которых нельзя делать прививку от коронавируса. Среди них индивидуальная непереносимость вакцин в прошлом.

«Также существует список болезней, при которых нельзя прививаться, это, в частности, обострение хронических заболеваний, некоторые аутоиммунные заболевания», - отметил вирусолог.

Что касается возраста, то вакцинировать будут впоследствии как взрослых, так и детей, а значит, ученым нужно будет изучать действие препарата и на младенцах, и на пожилых граждан. Ранее 91-летний руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал НСН, что он сделал прививку и чувствует себя хорошо.

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ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинаЗдоровьеБолезнь
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