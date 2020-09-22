Глава Центра Гамалеи рассказал, кому нельзя делать прививку от COVID-19

Прививку от коронавируса нельзя делать тем, кто уже им болеет, пишут РИА Новости со ссылкой на главу Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

Ученый отметил, что вакцина – не лечебный препарат. Однако если человек уже переболел инфекцией и у него появились антитела, то ему можно делать вакцину.

Врач добавил, что перед введением препарата беременным необходимо провести отдельное клиническое исследование. По его словам, люди старше 80 лет могут записываться на вакцинацию, для них нет противопоказаний.