Глава центра Гамалеи назвал преимущества ревакцинации «Спутником Лайт»

«Ревакцинацию "Спутником V" можно делать. Никаких проблем абсолютно нет. В настоящее время зарегистрирован так называемый однокомпонентный вариант вакцины — "Спутник Лайт". Он зарегистрирован в том числе для того, чтобы поднять уровень антител до более высокого в тех случаях, когда падает уровень антител после болезни или со временем после вакцинирования», — сообщил Гинцбург в беседе с РИА Новости.

Глава центра Гамалеи отметил, что после использования «Спутник Лайт» уровень антител поднимется до величины, защищающей от всех штаммах вируса, распространяющихся на сегодняшний день.

