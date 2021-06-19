Глава центра Гамалеи назвал преимущества ревакцинации «Спутником Лайт»

Ревакцинация препаратом для профилактики коронавируса «Спутник V» допустима, а вакцина «Спутник Лайт» подходит для увеличения уровня антител и защиты от всех циркулирующих штаммов вируса. Об этом рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург исключил риск бесплодия после вакцинации «Спутником V»

«Ревакцинацию "Спутником V" можно делать. Никаких проблем абсолютно нет. В настоящее время зарегистрирован так называемый однокомпонентный вариант вакцины — "Спутник Лайт". Он зарегистрирован в том числе для того, чтобы поднять уровень антител до более высокого в тех случаях, когда падает уровень антител после болезни или со временем после вакцинирования», — сообщил Гинцбург в беседе с РИА Новости.

Глава центра Гамалеи отметил, что после использования «Спутник Лайт» уровень антител поднимется до величины, защищающей от всех штаммах вируса, распространяющихся на сегодняшний день.

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ФОТО: pixabay.com
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