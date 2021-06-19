Глава центра Гамалеи назвал преимущества ревакцинации «Спутником Лайт»
Ревакцинация препаратом для профилактики коронавируса «Спутник V» допустима, а вакцина «Спутник Лайт» подходит для увеличения уровня антител и защиты от всех циркулирующих штаммов вируса. Об этом рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Ревакцинацию "Спутником V" можно делать. Никаких проблем абсолютно нет. В настоящее время зарегистрирован так называемый однокомпонентный вариант вакцины — "Спутник Лайт". Он зарегистрирован в том числе для того, чтобы поднять уровень антител до более высокого в тех случаях, когда падает уровень антител после болезни или со временем после вакцинирования», — сообщил Гинцбург в беседе с РИА Новости.
Глава центра Гамалеи отметил, что после использования «Спутник Лайт» уровень антител поднимется до величины, защищающей от всех штаммах вируса, распространяющихся на сегодняшний день.
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