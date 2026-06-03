Умер советник Набиуллиной и экс-директор МВФ Алексей Можин

Советник главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной и бывший исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин умер 3 июня в возрасте 69 лет. Об этом сообщает RT.

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В России и за рубежом Можин известен тем, что в течение 32 лет представлял Москву в МВФ, являясь дуайеном исполнительного совета фонда. В конце 2024 года он стал советником Набиуллиной.

«Алексей Владимирович внёс значительный вклад в реализацию важных для России инициатив на международных площадках», - указали в Центробанке.

До своего 70-летия Можин не дожил 20 дней. Причина его смерти не уточняется.

Ранее на 48-м году жизни умерла двоюродная правнучка основателя СССР Владимира Ленина Елена Ульянова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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