Умер советник Набиуллиной и экс-директор МВФ Алексей Можин

В России и за рубежом Можин известен тем, что в течение 32 лет представлял Москву в МВФ, являясь дуайеном исполнительного совета фонда. В конце 2024 года он стал советником Набиуллиной.

«Алексей Владимирович внёс значительный вклад в реализацию важных для России инициатив на международных площадках», - указали в Центробанке.

До своего 70-летия Можин не дожил 20 дней. Причина его смерти не уточняется.

Ранее на 48-м году жизни умерла двоюродная правнучка основателя СССР Владимира Ленина Елена Ульянова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

