Глава Татарстана обратился к жителям Казани после атаки ВСУ

Минниханов также призвал своевременно оповещать население о местах эвакуации. Он также рассказал, что ВСУ в Казани в основном атакуют жилые объекты.

Утром 21 декабря ВСУ атаковали Казань восемью дронами. Несколько из них попали в жилые дома, где начались сильные пожары. Сообщалось, что в качестве укрытия от атаки местные жители использовали казанский метрополитен, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее в МЧС сообщили, что спасатели локализовали очаг возгорания в ЖК «Лазурные небеса» в Казани, возникшего после удара БПЛА ВСУ.