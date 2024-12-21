Глава Татарстана обратился к жителям Казани после атаки ВСУ
Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал местных жителей не поддаваться панике на фоне атаки Казани украинскими беспилотниками. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что в столице республики развернут оперштаб и организованы места временного размещения и горячего питания.
Минниханов также призвал своевременно оповещать население о местах эвакуации. Он также рассказал, что ВСУ в Казани в основном атакуют жилые объекты.
Утром 21 декабря ВСУ атаковали Казань восемью дронами. Несколько из них попали в жилые дома, где начались сильные пожары. Сообщалось, что в качестве укрытия от атаки местные жители использовали казанский метрополитен, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее в МЧС сообщили, что спасатели локализовали очаг возгорания в ЖК «Лазурные небеса» в Казани, возникшего после удара БПЛА ВСУ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Захарова вспомнила басню Крылова, говоря о дипломатических перестановках Зеленского
- В ночном клубе якутского Ленска вспыхнул пожар из-за петарды
- ВС РФ освободили населенный пункт Островского в ДНР
- Генсек РФС: 30% стран выступают против возвращения РФ
- Глава Татарстана обратился к жителям Казани после атаки ВСУ
- В Казани локализовали очаг возгорания в ЖК «Лазурные небеса» после удара БПЛА
- Число погибших при теракте в Магдебурге увеличилось до четырех
- Росавиация: В аэропорту Саратова сняли ограничения
- СМИ: В Британии американские военные не смогли справиться с БПЛА над своими базами
- Аэропорт Ижевска приостановил деятельность из-за атаки БПЛА на Казань
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru