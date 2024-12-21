Глава Татарстана обратился к жителям Казани после атаки ВСУ

Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал местных жителей не поддаваться панике на фоне атаки Казани украинскими беспилотниками. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что в столице республики развернут оперштаб и организованы места временного размещения и горячего питания.

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Минниханов также призвал своевременно оповещать население о местах эвакуации. Он также рассказал, что ВСУ в Казани в основном атакуют жилые объекты.

Утром 21 декабря ВСУ атаковали Казань восемью дронами. Несколько из них попали в жилые дома, где начались сильные пожары. Сообщалось, что в качестве укрытия от атаки местные жители использовали казанский метрополитен, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее в МЧС сообщили, что спасатели локализовали очаг возгорания в ЖК «Лазурные небеса» в Казани, возникшего после удара БПЛА ВСУ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУАтакаКазаньТатарстанРустам Минниханов

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