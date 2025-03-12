Нарышкин и глава ЦРУ Рэтклифф провели телефонный разговор
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин провел телефонные переговоры с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом. Об этом сообщает СВР.
«Одиннадцатого марта... состоялся телефонный разговор директора СВР России Сергея Нарышкина с главой ЦРУ», - рассказали в ведомстве.
Руководители спецслужб обсудили взаимодействие по направлениям общего интереса и решения кризисных ситуаций, достигли договоренности о регулярных контактах для снижения конфронтации между РФ и США и содействия обеспечения стабильности и безопасности в мире.
Ранее Нарышкин заявил, что российская экономика адаптировалась к санкциям Запада и стабильно развивается, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru