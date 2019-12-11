Глава СПЧ выступил против амнистии фигурантов «московского дела»

11 декабря 201919:36

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил о несогласии с предложением амнистировать участников протестных акций в Москве в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

В качестве примера Фадеев привел амнистию 1993 года, когда были освобождены лица, находившиеся во время известных событий в Белом доме, сообщает «Интерфакс».

Дипломатия Фадеева. СПЧ на фоне беспорядков

«Там приводят в пример амнистию 1993 года, что через год все участники были амнистированы, те кто был в Белом доме. Я против, потому что тогда были страшные события, фактически гражданская война была», - сказал глава СПЧ, что события 1993 года и лета 2019 года нельзя сравнивать.

Отметим, что в ходе вчерашнего заседания СПЧ с участием президента России Владимира Путина Фадеев заявил, чтобы «было бы правильно» объявить амнистию по случаю 75-летия Победы в ВОВ.

При этом он добавил, что ведется обсуждение относительно того, какие категории заключенных могут быть освобождены. В свою очередь в Госдуме уже заявили о готовности рассмотреть эту инициативу.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: РИА Новости//Владимир Трефилов
ТЕГИ:СПЧАмнистия