Глава СПЧ выступил против амнистии фигурантов «московского дела»

«Там приводят в пример амнистию 1993 года, что через год все участники были амнистированы, те кто был в Белом доме. Я против, потому что тогда были страшные события, фактически гражданская война была», - сказал глава СПЧ, что события 1993 года и лета 2019 года нельзя сравнивать.

Отметим, что в ходе вчерашнего заседания СПЧ с участием президента России Владимира Путина Фадеев заявил, чтобы «было бы правильно» объявить амнистию по случаю 75-летия Победы в ВОВ.

При этом он добавил, что ведется обсуждение относительно того, какие категории заключенных могут быть освобождены. В свою очередь в Госдуме уже заявили о готовности рассмотреть эту инициативу.

