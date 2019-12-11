Глава СПЧ выступил против амнистии фигурантов «московского дела»
Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил о несогласии с предложением амнистировать участников протестных акций в Москве в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
В качестве примера Фадеев привел амнистию 1993 года, когда были освобождены лица, находившиеся во время известных событий в Белом доме, сообщает «Интерфакс».
«Там приводят в пример амнистию 1993 года, что через год все участники были амнистированы, те кто был в Белом доме. Я против, потому что тогда были страшные события, фактически гражданская война была», - сказал глава СПЧ, что события 1993 года и лета 2019 года нельзя сравнивать.
Отметим, что в ходе вчерашнего заседания СПЧ с участием президента России Владимира Путина Фадеев заявил, чтобы «было бы правильно» объявить амнистию по случаю 75-летия Победы в ВОВ.
При этом он добавил, что ведется обсуждение относительно того, какие категории заключенных могут быть освобождены. В свою очередь в Госдуме уже заявили о готовности рассмотреть эту инициативу.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Появилось видео депутатского побоища в Верховной раде
- Горринг из «Росгеологии» получил три с половиной года колонии
- «Беспардонная ложь»: Путин – о резолюции Европарламента о Второй мировой
- В Совфеде предложили провести в России собственную Олимпиаду
- Сурков назвал слова Авакова о саммите в Париже «фантазиями пьяного»