Глава СПЧ призвал перенести Соловецкий камень с Лубянки

Глава СПЧ считает, что памятный камень необходимо перенести, потому что к нему, как считает Фадеев, приходят устраивать политические акции. Он заявил, что со стороны этих людей это «как бы упрек тем людям, которые сидят в здании на Лубянке» - в отношении ФСБ, КГБ, НКВД. Они говорят: «Мы здесь, мы все помним, а вы такие же», — сказал Фадеев.

Соловецкий камень — мемориал жертвам политических репрессий, который установлен на Лубянке напротив здания КГБ в октябре 1990 года. Советник президента также негативно оценил проект «Последний адрес», который занимается размещением памятных табличек на домах жертв сталинских репрессий.

В феврале 2021 года мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что Лубянская площадь в Москве сохранит прежний вид. Заявление прозвучало после того, как на портале «Активный гражданин» прошло голосование по выбору памятника, который жители хотели бы установить на Лубянке. Москвичам были предложены два варианта монумента: князю Александру Невскому или революционеру Феликсу Дзержинскому. Как отметил Собянин, мнения жителей столицы разделились примерно поровну, а голосование «все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов».



