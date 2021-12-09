Глава СПЧ предложил выдавать QR-коды всем, у кого высокий титр антител

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он отметил, что в стране проживают миллионы граждан с антителами, однако они не попали в список официально переболевших и поэтому лишены возможности получить QR-код.

«В жизни есть много разных ситуаций... К примеру, у меня есть знакомый, переболевший больше года назад, но у него сохраняется высокий уровень антител. Нужна ли ему прививка?» - поинтересовался глава СПЧ.

Фадеев считает, что «было бы правильно» выдавать этим гражданам QR-код как переболевшим, если количество антител у них такое же, как после вакцинации.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что переболевшие имеют право на QR-код при демонстрации определённого уровня антител, сообщает RT.

