Глава СПЧ предложил ввести курсы перед обучением в школе для детей мигрантов
Глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев 28 декабря заявил, что дети мигрантов должны получить возможность проходить специальные курсы перед обучением в российских школах, чтобы лучше выучить русский язык.
По его словам, подготовительные курсы для детей необходимы также для того, чтобы эффективнее интегрироваться в среду обучения.
Ранее президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в пресс-центре НСН отмечал, что на данный момент в России не ведется системной работы по адаптации мигрантов, которую следовало бы начинать с обучения детей.
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