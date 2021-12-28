Глава СПЧ предложил ввести курсы перед обучением в школе для детей мигрантов

Глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев 28 декабря заявил, что дети мигрантов должны получить возможность проходить специальные курсы перед обучением в российских школах, чтобы лучше выучить русский язык.

Путин назвал изучение русского языка важнейшим способом адаптации мигрантов в РФ

По его словам, подготовительные курсы для детей необходимы также для того, чтобы эффективнее интегрироваться в среду обучения.

Ранее президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в пресс-центре НСН отмечал, что на данный момент в России не ведется системной работы по адаптации мигрантов, которую следовало бы начинать с обучения детей.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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