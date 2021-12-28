Глава СПЧ предложил ввести курсы перед обучением в школе для детей мигрантов

По его словам, подготовительные курсы для детей необходимы также для того, чтобы эффективнее интегрироваться в среду обучения.

Ранее президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в пресс-центре НСН отмечал, что на данный момент в России не ведется системной работы по адаптации мигрантов, которую следовало бы начинать с обучения детей.

