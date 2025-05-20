Глава СПЧ предложил вернуть всеобщие переводные экзамены в школах

По итогам дискуссий с выдающимися директорами и педагогами Фадеев заявил, что, по его мнению, нужно постепенно вводить переводные экзамены из одного класса в другой за исключением 9-го и 11-го, где сдаются ОГЭ и ЕГЭ.

Фадеев подчеркнул, что экзамен – часть учебного процесса, а вместо этого к нему готовятся, как к какой-то пытке.

При этом он добавил, что сами учителя выступают за экзамены, но боятся идти наперекор сложившемуся в бюрократической среде мнению.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что регламент пересдачи ЕГЭ останется неизменным в этом году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

