Глава СПЧ предложил вернуть всеобщие переводные экзамены в школах
В российские школы необходимо внедрять переводные экзамены, которые будут фиксировать уровень усвоенных учениками знаний, заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев в кулуарах XIII Петербургского международного юридического форума. Его слова приводит ТАСС.
По итогам дискуссий с выдающимися директорами и педагогами Фадеев заявил, что, по его мнению, нужно постепенно вводить переводные экзамены из одного класса в другой за исключением 9-го и 11-го, где сдаются ОГЭ и ЕГЭ.
Фадеев подчеркнул, что экзамен – часть учебного процесса, а вместо этого к нему готовятся, как к какой-то пытке.
При этом он добавил, что сами учителя выступают за экзамены, но боятся идти наперекор сложившемуся в бюрократической среде мнению.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что регламент пересдачи ЕГЭ останется неизменным в этом году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru