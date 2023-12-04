Глава СПЧ предложил создать институт по контролю работы IT-гигантов

В России следует создать институт, призванный контролировать деятельность корпораций в сфере IT-технологий на территории страны. Об этом заявил председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев в ходе заседания СПЧ с участием российского лидера Владимира Путина.

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Фадеев отметил, что необходимо следить за работой Google и других профильных компаний для того, чтобы обеспечить информационную безопасность российских пользователей Сети.

Ранее сообщалось, что режиссер Александр Сокуров принимает участие по видеосвязи во встрече Путина с членами СПЧ. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Владимир ПутинТехнологииВалерий ФадеевСПЧ

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