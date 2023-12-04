Глава СПЧ предложил создать институт по контролю работы IT-гигантов

Фадеев отметил, что необходимо следить за работой Google и других профильных компаний для того, чтобы обеспечить информационную безопасность российских пользователей Сети.

Ранее сообщалось, что режиссер Александр Сокуров принимает участие по видеосвязи во встрече Путина с членами СПЧ. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

