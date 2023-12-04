Глава СПЧ предложил создать институт по контролю работы IT-гигантов
В России следует создать институт, призванный контролировать деятельность корпораций в сфере IT-технологий на территории страны. Об этом заявил председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев в ходе заседания СПЧ с участием российского лидера Владимира Путина.
Фадеев отметил, что необходимо следить за работой Google и других профильных компаний для того, чтобы обеспечить информационную безопасность российских пользователей Сети.
Ранее сообщалось, что режиссер Александр Сокуров принимает участие по видеосвязи во встрече Путина с членами СПЧ. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сценарист «Слова пацана» не увидел причин для запрета сериала
- СМИ: Командующий силами НАТО не смог в критический момент связаться с главкомом ВСУ
- Губерниев назвал отношение к людям одной из проблем российского биатлона
- Путин: Поддержка бойцов СВО — один из главных вопросов СПЧ
- Прокурор запросил для экс-министра Абызова более 19 лет колонии
- Глава СПЧ предложил создать институт по контролю работы IT-гигантов
- ЦБ: россияне в третьем квартале перешли от покупок к продаже валюты на бирже
- СМИ: ВС РФ перерезали снабжение артемовско-соледарской группировки ВСУ
- Режиссер Сокуров участвует во встрече Путина с членами СПЧ
- Гитарист Пугачевой подтвердил ее слова про потерю волос в Чернобыле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru