Google удалит неактивные аккаунты россиян в ряде сервисов
Компания Google предупредила своих пользователей, что с начала декабря начнет удалять неактивные аккаунты пользователей ряда сервисов.
Отмечается, что нвые правила коснутся владельцев хранилища Drive, почты Gmail, планировщика Calendar, сервиса для создания документов Docs, сервиса аудиозвонков и видеоконференций Meet, а также фотохостинга Google Photos.
Доступ к ним потеряют пользователи, которые ни разу не вошли в свои учетные записи за последние два года.
Ранее Дональд Трамп-младший обвниил сына Джо Байдена Хантера во взломе его аккаунта в соцсети Х, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru