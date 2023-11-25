Google удалит неактивные аккаунты россиян в ряде сервисов

Компания Google предупредила своих пользователей, что с начала декабря начнет удалять неактивные аккаунты пользователей ряда сервисов.

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Отмечается, что нвые правила коснутся владельцев хранилища Drive, почты Gmail, планировщика Calendar, сервиса для создания документов Docs, сервиса аудиозвонков и видеоконференций Meet, а также фотохостинга Google Photos.

Доступ к ним потеряют пользователи, которые ни разу не вошли в свои учетные записи за последние два года.

Ранее Дональд Трамп-младший обвниил сына Джо Байдена Хантера во взломе его аккаунта в соцсети Х, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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