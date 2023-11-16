Глава СПЧ отказался оценивать справедливость приговора Скочиленко
Глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев заявил в интервью «Газете.Ru» заявил о готовности оказать помощь художнице Александре Скочиленко, приговоренной к семи годам лишения свободы за распространение фейков о российской армии, если в деле обнаружатся нарушения или искажения.
При этом Фадеев отказался комментировать решение суда, заявив, что не вправе оценивать справедливость или несправедливость приговора.
Напомним, Скочиленко в марте 2022 года художница заменила ряд ценников в магазине «Перекресток» на антивоенные стикеры. Осужденная страдает рядом заболеваний: в частности, у нее порок сердца, киста в правом яичнике и целиакия (непереносимость глютена). Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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