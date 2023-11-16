Глава СПЧ отказался оценивать справедливость приговора Скочиленко

При этом Фадеев отказался комментировать решение суда, заявив, что не вправе оценивать справедливость или несправедливость приговора.

Напомним, Скочиленко в марте 2022 года художница заменила ряд ценников в магазине «Перекресток» на антивоенные стикеры. Осужденная страдает рядом заболеваний: в частности, у нее порок сердца, киста в правом яичнике и целиакия (непереносимость глютена). Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

