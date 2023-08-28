Глава СПЧ Фадеев призвал МИД защитить избитых в Киргизии россиян
Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев попросил Министерство иностранных дел отреагировать на ситуацию с россиянами, избитыми в Киргизии по национальному признаку. Об этом сообщила пресс-служба СПЧ.
Фадеев попросил дать указания сотрудникам посольства РФ в республике изучить информацию и принять меры по защите россиян. В СПЧ отметили, что внимательно следят за инцидентом.
В социальных сетях появилось видео избиения русскоязычной пары в кафе Бишкека за «этническую нечистоту». Пострадавшим продолжают поступать угрозы.
Фадеев ранее призвал запретить принимать в школы не владеющих русским языком детей из семей мигрантов, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава СПЧ Фадеев призвал МИД защитить избитых в Киргизии россиян
- Из затопленных районов Приморья эвакуировали 6 тысяч человек
- Третья ракетка России Кудерметова вылетела в первом круге US Open
- Минюст будет проводить внеплановые проверки помогающих иноагентам
- Трамп обжалует перенос судебного разбирательства по штурму Капитолия
- СМИ: КГБ Белоруссии задержал польского агента
- Подоляк: Киев согласовал с Западом удары по Крыму
- Силы ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью
- Элтона Джона выписали из больницы
- Военнослужащего Балтийского флота обвинили в госизмене
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru