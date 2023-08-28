Глава СПЧ Фадеев призвал МИД защитить избитых в Киргизии россиян

Фадеев попросил дать указания сотрудникам посольства РФ в республике изучить информацию и принять меры по защите россиян. В СПЧ отметили, что внимательно следят за инцидентом.

В социальных сетях появилось видео избиения русскоязычной пары в кафе Бишкека за «этническую нечистоту». Пострадавшим продолжают поступать угрозы.

Фадеев ранее призвал запретить принимать в школы не владеющих русским языком детей из семей мигрантов, напоминает «Радиоточка НСН».

