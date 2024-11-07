Глава СПЧ назвал политическим выбор одежды женщинами в России

«Нам нужна женщина, укутанная с головы до ног в темные ткани, или нам нужна своя традиция, свои красивые, великолепные одежды?» – заявил он.

В последние десятилетия появилась точка зрения, что мусульманок необходимо «с головы до ног закутать в темные одежды», - указал Фадеев. По его словам, это принесенная извне, а не исконно российская традиция.

Ранее сообщалось, что Кремль не участвует в дискуссии по вопросу о хиджабах в школах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

