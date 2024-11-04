В Чечне опровергли «приказ» об обязательном ношении хиджаба

В Чечне назвали лживым распространяемый в соцсетях приказ об обязательном ношении хиджаба, сообщает в Telegram пресс-служба Духовного управления мусульман республики.

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Как оказалось, данная информация не соответствует действительности. Ранее управление опровергло информацию о разрешении выдавать девушек замуж в 14 лет.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров выступил против ношения паранджи, полностью закрывающей лицо, но также осудил тех, кто требует запрета хиджаба, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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