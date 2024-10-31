Песков: Кремль не участвует в дискуссии по вопросу о хиджабах в школах
Кремль не участвует в дискуссии по поводу запрета ношения хиджабов и другой одежды в школах, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он отметил, что в этом вопросе "каждый регион реализует свои полномочия", на федеральном уровне этот вопрос не обсуждается. Другие детали по этому вопросу Песков приводить не стал, отказавшись комментировать недавний конфликт, который возник на этой почве.
Ранее депутат и ведущий программы «60 минут» на канале «Россия 1» Евгений Попов сообщил об угрозах со стороны другого российского парламентария – Султана Хамзаева. Депутатские споры разгорелись из-за решения властей Владимирской области запретить хиджабы и никабы в школах.
Решение о запрете ношения хиджабов в школах не нарушает Конституцию РФ и не противоречит закону об образовании, сообщили НСН в администрации губернатора Владимирской области Александра Авдеева.
Ранее министерство образования и молодежной политики Владимирской области дополнило типовые требования к одежде обучающихся пунктом о запрете хиджабов, никабов и других элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность учеников. Это решение вызвало большой резонанс в обществе, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Арми Хаммер вернётся в кинематограф после обвинений в насилии
- Аэропорт Самары приостановил работу
- Банк России объявил об уходе Ксении Юдаевой
- «Ждем на ТНТ»: Канделаки предложила Петросяну стать резидентом Comedy Club
- Лавров назвал шизофреническим «план победы» Зеленского, а «формулу мира» тупой
- Российский сериал «Саша против!» выиграл фестиваль в США
- Книга «Кладбище домашних животных» стала самой популярной у россиян в жанре «хоррор»
- Лукашенко: В начале СВО мне звонили желавшие сдаться украинские генералы
- Лавров: Россия и Иран в ближайшее время подпишут договор о партнерстве
- ВС РФ предотвратили попытку прорыва ВСУ через границу в направлении Нового Пути
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru