Песков: Кремль не участвует в дискуссии по вопросу о хиджабах в школах

Кремль не участвует в дискуссии по поводу запрета ношения хиджабов и другой одежды в школах, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что в этом вопросе "каждый регион реализует свои полномочия", на федеральном уровне этот вопрос не обсуждается. Другие детали по этому вопросу Песков приводить не стал, отказавшись комментировать недавний конфликт, который возник на этой почве.